Fotopanne: Schreiender Münchner löst Bergrettungs-Einsatz aus

Oberperfuss - Die lauten Schreie eines Münchner Wanderers haben in den Tiroler Bergen zu einer Suchaktion geführt. Der Mann befand sich jedoch nicht in einer alpinen Notlage, sondern hatte seinen teuren Fotoapparat fallen gelassen, wie die österreichische Polizei mitteilte.Am Sonntagabend hatten Zeugen im Bereich des rund 2.600 Meter hohen Rosskogels einen Schrei, einen dumpfen Knall und danach einen weiteren Schrei wahrgenommen. Die Einsatzkräfte wurden alarmiert und ein Polizeihubschrauber stieg in der einbrechenden Dunkelheit zu einem Suchflug auf.