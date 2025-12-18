Fotografie: Fotograf wegen Nahaufnahmen von Trump-Sprecherin in Kritik

Leavitts Einstichstellen nicht wegretuschiert

In der "Washington Post" sagte Anderson zu Vorwürfen, dass seine Bilder unfair seien und dass es viel Aufmerksamkeit gebe für Leavitts Lippen unter anderem: Die Leute seien offenbar schockiert, dass er Hautunreinheiten und Leavitts Einstichstellen nicht wegretuschiere. "Ich finde es schockierend, dass jemand von mir erwartet, solche Dinge zu retuschieren." Er finde es bezeichnend, dass das Internet ausflippe wegen echter statt retuschierter Fotos.