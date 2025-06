Seit 1. Mai gelten Neuerungen im deutschen Passbild- und Ausweiswesen, die für viele Berufsfotografen das Aus bedeuten könnten. Die Meininger Fotografen Mona Scharfenberger und Michael Bohn wendeten sich deshalb hilfesuchend an die Handwerkskammer Südthüringen. Bereits während des Gesprächs versprach Hauptgeschäftsführer Alexander Voigt die Unterstützung der Kammer. Nun folgen Taten. Die Handwerkskammer Südthüringen hat sich an die Südthüringer Bundestagsabgeordneten gewandt. In einem Brief fordern sie die Unterstützung der Politik für das Fotografenhandwerk.