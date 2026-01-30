Bei David Schütt kommt eigentlich fast alles vor die Kamera: ob Mensch, Landschaft oder schöne Dinge. Er fotografiert leidenschaftlich gerne in der Natur; ob nun im Urlaub in Schweden, in Frankreich oder auch in seiner Heimat Suhl. Und wenn da gerade mal wieder was los ist, dann ist oft auch David Schütt nicht weit. Der junge Mann ist seit früher Jugend an begeistert mit dabei in der Kulturszene. Ganz in seinem Element ist er, wenn er fotografiert. Nun hat er seine erste eigene Ausstellung im Studiokino in Zella-Mehlis erhalten, die einige seiner fotografischen Momente zeigt.