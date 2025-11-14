Sie hätten tausende Bilder zeigen können, die allein in den vergangenen 25 Jahren in Zella-Mehlis entstanden sind. Bilder von Vergangenem. Von Neuem. Von Lebhaftem. Von Stillem. Von Menschen. Von Ereignissen. Von Landschaften ... Aus dem schier unerschöpflichen Fundus von Karl-Heinz Frank und Michael Bauroth – sie arbeiten beide als Fotografen bei „Freies Wort“ – 51 Fotos auszuwählen, muss eine Mammutaufgabe gewesen sein. Eine, die mit Bravour gelöst wurde. Was sich nun in der Galerie im Bürgerhaus zeigt, ist zwar nur ein kleiner und dennoch eindrucksvoller Ausschnitt aus der Entwicklung der Stadt. Und aus dem Schaffen der beiden Fotografen.