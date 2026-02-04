Schon wieder hat der Unterricht am Heinrich-Erhardt-Gymnasium in Zella-Mehlis ohne vier Schülerinnen angefangen. Liv und ihre Freundinnen kommen zu spät in den Klassenraum gestürmt. Einen guten Grund hat sie immer parat. Fotos sind es, die sie aufhalten. Ein schöner Sonnenaufgang auf dem Weg zur Schule oder spontane Bilder, die ihr vors Auge kommen, muss sie unbedingt festhalten. „Alle paar Meter blieben wir stehen. Liv hatte einfach immer den Blick für das richtige Motiv und zückte ständig ihre Kamera“, sagt ihre Freundin und ehemalige Klassenkameradin Alina Tabor, die zu den Gästen der Ausstellungseröffnung gehört.