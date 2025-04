Im Landratsamt Hildburghausen hat unlängst Vizelandrat Dirk Lindner die neue Ausstellung des Fotoclub Themar eröffnet. In einer gemeinsamen Ausstellung präsentieren die neun Mitglieder des Fotoclubs einen Querschnitt ihres Schaffens der vergangenen Jahre. Dabei ist der Ausstellung kein besonderes Thema vorgegeben gewesen. So können die Besucher des Landratsamts die Aufnahmen von „Menschen – Tiere – Landschaften“, aber auch experimentelle Fotografien genießen. Die etwa 60 Bilder sind im Foyer und im Gang des ersten Stocks des Landratsamtes gehängt und können zu den Sprechzeiten angeschaut werden. Mo – Fr (außer Mi) 8 bis 12 Uhr; Di auch 13.30 bis 17 Uhr, Do auch 13.30 bis 18 Uhr. Die Schau soll bis Ende September gezeigt werden. Wer sich ebenfalls im Fotoclub Themar engagieren möchte, ist bei den Treffen des Vereins herzlich willkommen. Diese finden in der Regel 14-tägig statt. Auf der Webseite des Vereins können die Termine eingesehen werden. Das nächste Treffen findet am 17. April im Schützenhaus Themar statt. https://fotoclub-themar.de