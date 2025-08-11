 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Schicken Sie uns Ihre Sternschnuppen

Foto-Leseraufruf Schicken Sie uns Ihre Sternschnuppen

Am Dienstag, 12. August, sollen bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde am Himmel unterwegs sein. Sind Sie zum Fotografieren draußen? Wir freuen uns auf Ihre Einsendung. 

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Foto-Leseraufruf: Schicken Sie uns Ihre Sternschnuppen
1
Der Sternschnuppen-Höhepunkt steht bevor - wir veröffentlichen die besten Bilder. Foto: Daniel Reinhardt / DPA

Der Sommer ist die Zeit der Perseiden – und der Höhepunkt ist nah: Am Dienstag, 12. August, sind voraussichtlich so viele Sternschnuppen am Himmel zu sehen wie das ganze Jahr nicht. Bis zu 100 pro Stunde sollen am Himmel über Deutschland unterwegs sein. In der Regel ist es die zweite Nachthälfte, während der die Sicht am besten ist. Wenngleich der Vollmond noch nachhält und den Himmel auch jetzt noch merklich aufhellen wird: Die Leuchtspuren der Perseiden sollten am klaren Himmel noch deutlich zu erkennen sein.

Nach der Werbung weiterlesen

Gehen auch Sie in der Region auf Sternschnuppen-Jagd und fotografieren das, was Sie am Himmel sehen? Dann teilen Sie Ihren besten Schnappschuss doch mit unseren Lesern – wir freuen uns über die Einsendung. Das von Ihnen aufgenommene Bild schicken Sie es uns über dieses Upload-Formular

Bitte vergessen Sie nicht Ihren Namen für den Fotovermerk und eine kurze Info, von wo aus genau Sie das Foto aufgenommen haben. Die besten Bilder werden online veröffentlicht.