Foto-Leseraufruf: Schicken Sie uns Ihre Sternschnuppen

Der Sommer ist die Zeit der Perseiden – und der Höhepunkt ist nah: Am Dienstag, 12. August, sind voraussichtlich so viele Sternschnuppen am Himmel zu sehen wie das ganze Jahr nicht. Bis zu 100 pro Stunde sollen am Himmel über Deutschland unterwegs sein. In der Regel ist es die zweite Nachthälfte, während der die Sicht am besten ist. Wenngleich der Vollmond noch nachhält und den Himmel auch jetzt noch merklich aufhellen wird: Die Leuchtspuren der Perseiden sollten am klaren Himmel noch deutlich zu erkennen sein.