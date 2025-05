Fossillagerstätte: Land fördert in diesem Jahr Bromacker-Forschung weiter

Forschung hautnah und interaktiv erlebbar

Die außergewöhnlich gut erhaltenen Fossilien ermöglichen es, Rückschlüsse auf die Entwicklung früher Landwirbeltiere, Insekten und Pflanzen in einem urzeitlichen Ökosystem zu ziehen. Gleichzeitig haben Besucher die Möglichkeit, mit einem interaktiven Experimentierfeld auf Schloss Friedenstein und direkt an der Grabungsstätte in die Geschichte der Fossilien einzutauchen. Interessierte können den Forschern auch in diesem Jahr wieder über die Schultern schauen: Die diesjährige Sommergrabung findet den Angaben nach vom 3. bis 20. Juni statt.