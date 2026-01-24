Fossil in Schleusingen: Südthüringer Silberfischchen aus der Urzeit?

Mehrere Vorkommen dieser fossilen Insekten sind bisher durch paläontologische Untersuchungen bekannt. Sie lebten entweder am Spülsaum von Meeresküsten oder an Land beziehungsweise an Ufern von Flussmündungen, Seen und Sümpfen. Das auf dem Foto gezeigte Stück blieb als Versteinerung in tonigen Sedimenten eines fossilen Sees erhalten. In der Sammlung des Museums auf Schloss Bertholdsburg gibt es über 250 Exemplare von Dasyleptus aus dem frühen Perm-Erdzeitalter (vor etwa 295 Millionen Jahren). Sie wurden gemeinsam mit fossilen Amphibien, Krebstierchen und weiteren Insekten im Steinbruch geborgen und werden am Naturhistorischen Museum auf Schloss Bertholdsburg in Schleusingen gesammelt, erforscht und ausgestellt.