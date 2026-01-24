 
  Südthüringer Silberfischchen aus der Urzeit?

Fossil in Schleusingen Südthüringer Silberfischchen aus der Urzeit?

Sabine Hahn

Dinosaurier kennt jeder. Doch nicht alles, was vor Millionen von Jahren lebte, war riesig groß.

Fossil in Schleusingen: Südthüringer Silberfischchen aus der Urzeit?
1
Dasyleptus – ein Insekt ohne Flügel, keine zwei Zentimeter groß. Dieses Fossil wurde bei Bad Tabarz gefunden. Es ist etwa 295 Millionen Jahre alt. Foto: Sabine Hahn/Museum Schleusingen

Vom größten Saurier- oder Mammutknochen bis hin zum kleinsten Insekt sind alle Größen im Museum zu finden. Beim Digitalisierungsprojekt am Naturhistorischen Museum Schloss Bertholdsburg in Schleusingen kamen gerade ganz kleine Fossilien unter die Kameralinse: Insekten der Gattung Dasyleptus aus einem Steinbruch im Thüringer Wald bei Bad Tabarz.

Dasyleptus ist eine ausgestorbene Gattung von flügellosen Insekten, die vom späten Karbon (vor etwa 300 Millionen Jahren) bis zur mittleren Trias (vor etwa 240 Millionen Jahren) existierte.

Hier fühlten sich die Tierchen wohl

Sie wurden zwischen 0,5 cm bis 1,5 cm lang und hatten einen gegliederten Körper mit einem dünnen Endfaden (Terminalfaden) und sahen wohl den heutigen Silberfischchen sehr ähnlich. Die Körper sind meist leicht gekrümmt.

Mehrere Vorkommen dieser fossilen Insekten sind bisher durch paläontologische Untersuchungen bekannt. Sie lebten entweder am Spülsaum von Meeresküsten oder an Land beziehungsweise an Ufern von Flussmündungen, Seen und Sümpfen. Das auf dem Foto gezeigte Stück blieb als Versteinerung in tonigen Sedimenten eines fossilen Sees erhalten. In der Sammlung des Museums auf Schloss Bertholdsburg gibt es über 250 Exemplare von Dasyleptus aus dem frühen Perm-Erdzeitalter (vor etwa 295 Millionen Jahren). Sie wurden gemeinsam mit fossilen Amphibien, Krebstierchen und weiteren Insekten im Steinbruch geborgen und werden am Naturhistorischen Museum auf Schloss Bertholdsburg in Schleusingen gesammelt, erforscht und ausgestellt.