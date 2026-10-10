Leer - Schafzüchter Tamme Renke ballert mit einem explosiven Gemisch auf seinem Feld rum, um vermeintliche Bodenschätze zu finden - und im Explosionskrater finden die herbeigerufenen Polizisten eine mumifizierte Leiche. Diese sorgt für ganz schön viel Wirbel in der Kleinstadt Leer, wo die ZDF-Krimireihe "Friesland" spielt. Denn der Verstorbene wird aus dem Bestattungsinstitut gestohlen. Dabei wird der Bestatter niedergeschlagen und in einen Sarg gesperrt. Wer war die Mumie einst und warum interessieren sich so viele für sie?