Hat also der richtige Erbe sie umgebracht? "Och, das tut mir leid, der Schwarze Tod ist mein Alibi", hält Jonas Schoonhoven (Pablo Konrad) humorig dagegen. Was er damit sagen will: Er hat des Nachts isländischen Schnaps getrunken.

Nach und nach können die beiden Ermittler so all die Verwirrungen und Verstrickungen um die vielen Beteiligten aufdröseln - bis einer übrig bleibt, der sich als Dieb der Mumie herausstellt. Aber deren Mörder, den erkennen die Ermittler erst ganz am Ende - als endlich eine ordentliche gerichtsmedizinische Untersuchung herausfindet, wer "der letzte Häuptling" nun wirklich war. Und das ist eine Überraschung.