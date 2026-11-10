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  4. Krimireihe "Friesland": Letzte Folge mit Bestatter Habedank

Fortsetzung der ZDF-Reihe Krimireihe "Friesland": Letzte Folge mit Bestatter Habedank

Von Simone Andrea Mayer,

Die Reihe «Friesland» steht vor einem Umbruch: Eine prägende Figur der Krimiserie hört nach elf Jahren auf - sein Nachfolger wird vorgestellt. Dazu gibt es nicht einen Toten, sondern gleich zwei.

Fortsetzung der ZDF-Reihe: Krimireihe Friesland: Letzte Folge mit Bestatter Habedank
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In der letzten "Friesland"-Folge mit Holger Stockhaus als Bestatter Wolfgang Habedank bekommt der eine Überraschung von den Ermittlern Cassens und Özlügül. Foto: Michael Kötschau/ZDF/dpa

Leer - Reeder Paul Smunekamp war todkrank, stirbt aber früher als erwartet - und seine Tochter Philine ist misstrauisch, ob dies mit rechten Dingen zuging. "Du warst allein mit ihm, richtig? Hast ihm seine Medikamente gegeben", greift sie ihre Schwester Wiebke an. Dann verschwindet Philine - und keiner weiß, wohin und warum - während sich Hinweise auf eine Ermordung des Reeders verdichten.

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Zu sehen ist der Krimi "Friesische Verhältnisse" der "Friesland"-Reihe (die mal samstags und mal mittwochs ausgestrahlt wird) am 14. November um 20.15 Uhr im ZDF. Im Streamingportal des Senders ist der gut 90 Minuten lange Film bereits verfügbar.

Dieser Fall ist - nicht wegen des Mordes - besonders: Es ist die letzte Folge mit einem der prägenden Charaktere der Serie. Nach elf Jahren und 26 Filmen verlässt Schauspieler Holger Stockhaus, der den Bestatter Wolfgang Habedank spielt, auf eigenen Wunsch die Reihe. Laut ZDF möchte der 53-jährige Stockhaus eigenen Worten zufolge "herauszufinden, ob ein Leben ohne Wolfgang Habedank nicht nur möglich, sondern auch sinnvoll ist", und sich neuen Projekten und Herausforderungen widmen.

Was passiert mit der Rolle?

Eine Stadt mit so vielen Mordfällen - das geht nicht ohne neuen Bestatter. Und den Nachfolger kennen Zuschauer schon seit der vorangegangenen Folge: Im Krimi "Der letzte Häuptling" (noch online in der ZDF-Streamingplattform verfügbar) kam Jonas Schoonhoven als Beteiligter in einem anderen Mordfall in die ostfriesische Kleinstadt Leer.

Der Bestatter wird nun ab der Weihnachtsfolge "Mörderische Bescherung" und der Folge "Beifang", die laut ZDF im Januar 2027 zu sehen sein wird, Habedanks Bestattungsinstitut in Leer übernehmen. Gespielt wird Schoonhoven von dem Theater- und Fernsehschauspieler Pablo Konrad, der unter anderem bekannt ist aus der Telenovela "Sturm der Liebe".

Der Neue spielt Ukulele und wollte in Transsilvanien leben

Der etwas entrückte und Ukulele im Verkaufsraum voller Särge spielende Isländer Schoonhoven, den ein Erbe nach Leer gezogen hatte, hat im aktuellen Fall eigentlich vor, bald wieder abzureisen. Als Bestatter wollte er ausgerechnet in das eng mit der Legende um Graf Dracula verbundene Transsilvanien ziehen - wo es so idyllisch und ruhig sein soll, sagt Schoonhoven im Film. Aber Habedank bittet ihn, noch etwas zu bleiben und ihm auszuhelfen - er habe privat nämlich so viel zu tun.

Er muss seiner neuen Liebe - ausgerechnet Wiebke, die Tochter des ermordeten Reeders - nach dem Tod ihres Vaters beistehen. Aber es gibt noch eine Entwicklung der Figur, die Fans der Serie gefallen könnte: Habedank hat zunehmend das Gefühl, beobachtet zu werden. Und zwar von einem Jugendlichen, der mit einem alten Foto und Habedanks Adresse auf der Rückseite nach Leer kommt. Wer ist das wohl?

Der Mordfall: Ein Erb- und Geschwisterstreit

Ist an den Vorwürfen der Tochter des Verstorbenen, Philine Smunekamp, dass ihre Schwester Wiebke etwas mit dem Tod des Vaters zu tun hat, etwas dran? Der Zuschauer erfährt rasch mehr: "Ich kann es kaum erwarten, mit dir abzuhauen", sagt Wiebke ihrem Freund Wolfgang Habedank.

Außerdem soll womöglich das Lebenswerk des Verstorbenen, die Reederei, für viel Geld von einem Großkonzern übernommen werden. Aber Philine will das nicht und stellt klar: "Ich werde nicht zulassen, dass jemand das Lebenswerk meines Vaters zerstört. Im Gegensatz zu dir bin ich mir nämlich der Verantwortung für die Reederei und ihrer Mitarbeiter bewusst." Es bahnt sich ein Erbstreit an.

Philine ruft gar Kriminalhauptkommissar Jan Brockhorst an und bittet ihn, zu ermitteln: "Es gibt da noch ein paar offene Fragen. (...) Ich befürchte, dass das kein natürlicher Tod war." Sie äußert erneut den Verdacht, ihre Schwester habe den Vater ermordet. Diese hört das Telefonat heimlich mit an - und am nächsten Morgen ist Philine spurlos verschwunden.

Ihr Wagen wird später außer Orts von den Ermittlern Henk Cassens (Maxim Mehmet) und Süher Özlügül (Sophie Dal) gefunden, Blutspuren außen am Kofferraum - und darin ihre Leiche mit einer Kopfwunde.

Ihre Schwester Wiebke und Bestatter Habedank geraten unter Mordverdacht, da im Auto des Mordopfers Aufnahmen der beiden und Dokumente zu einer Immobilie auf der spanischen Insel Menorca gefunden werden. Denn sie möchten auswandern - ausgerechnet direkt nach dem Tod des reichen Vaters.

Wer einschalten sollte

Es ist eine Folge für Fans der beliebten Serie. Auch wenn man grundsätzlich die Fälle - gewohnheitsmäßig wird ein Fall pro Folge abgeschlossen - auch anschauen kann, wenn man kein Fan der Serie oder wenigstens regelmäßiger Zuschauer ist: In dieser besonderen Folge tut vor allem zum Abschied der Bestatter-Figur Habedank Hintergrundwissen gut.

Sonst können die mit trockenem norddeutschem Humor und Klamauk angereicherten Dialoge rasch verpuffen - insbesondere zum Beispiel, wenn der alte und der neue Bestatter sowie der Serien-Sidekick Yunus (Yunus Cumartpay) aufeinandertreffen. Mindestens die zu Habecks Abschiedsgeschichte gehörige vorangegangene Folge "Der letzte Häuptling" sollte man gesehen haben.