Ihr Wagen wird später außer Orts von den Ermittlern Henk Cassens (Maxim Mehmet) und Süher Özlügül (Sophie Dal) gefunden, Blutspuren außen am Kofferraum - und darin ihre Leiche mit einer Kopfwunde.

Ihre Schwester Wiebke und Bestatter Habedank geraten unter Mordverdacht, da im Auto des Mordopfers Aufnahmen der beiden und Dokumente zu einer Immobilie auf der spanischen Insel Menorca gefunden werden. Denn sie möchten auswandern - ausgerechnet direkt nach dem Tod des reichen Vaters.

Wer einschalten sollte

Es ist eine Folge für Fans der beliebten Serie. Auch wenn man grundsätzlich die Fälle - gewohnheitsmäßig wird ein Fall pro Folge abgeschlossen - auch anschauen kann, wenn man kein Fan der Serie oder wenigstens regelmäßiger Zuschauer ist: In dieser besonderen Folge tut vor allem zum Abschied der Bestatter-Figur Habedank Hintergrundwissen gut.

Sonst können die mit trockenem norddeutschem Humor und Klamauk angereicherten Dialoge rasch verpuffen - insbesondere zum Beispiel, wenn der alte und der neue Bestatter sowie der Serien-Sidekick Yunus (Yunus Cumartpay) aufeinandertreffen. Mindestens die zu Habecks Abschiedsgeschichte gehörige vorangegangene Folge "Der letzte Häuptling" sollte man gesehen haben.