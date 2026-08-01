Fortsetzung der Apple-TV-Serie Warum "Ted Lasso" zur Kultserie wurde

Besonders sympathisch ist der Blick auf die Eigenheiten und Schwächen der Figuren - gerne auch mal schonungslos, aber immer auch liebevoll und ohne sich lustig zu machen. Denn bei "Ted Lasso" geht es zutiefst menschlich zu und jeder darf dazu stehen, dass Dinge auch mal nicht so gut laufen.

Welche schönen Zitate gibt es?

"Sei ein Goldfisch!"

(Ted Lasso will den Verteidiger Sam Obisanya nach einem Fehler im Spiel aufbauen und erzählt ihm vom kurzen Gedächtnis der Fische. Sie sollen, so sagt Lasso, alles sofort wieder vergessen können, auch Niederlagen.)

"Weil ich dich mehr mag, als ich ihn hasse, auch wenn es nur ein ganz knappes Rennen ist."

(Roy zu Keeley mit seinem typischen wütenden Knurren auf ihre Frage, warum sie ihm glauben soll, dass er nicht mehr auf ihren Ex-Freund eifersüchtig ist.)

"Gewinnen ist wichtig für sie. Und für mich auch."

(Coach Beard wird wütend, als Ted ihm wieder mal erklärt, dass die Spieler nicht immer gewinnen müssen.)

"Gib dich ja nicht mit okay zufrieden!"

(Roy Kent über die lauwarmen Gefühle, die Rebecca seiner Meinung nach ihrem neuen Freund entgegenbringt.)

"Ich glaube an zweite Chancen, Ted. Deshalb bin ich immer noch verheiratet und alle meine Söhne leben noch."

(Verwaltungschef Leslie Higgins zu Ted Lasso, als es um die Frage geht, ob sie den Co-Trainer Nate nach dessen Verrat wieder im Team aufnehmen sollen.)

"Weißt du, das ist ein Mann, der gerne allein mit seinen Gedanken ist."

(Ted Lasso auf die Frage seines Sohnes, was die Fans meinen, wenn sie ihn wegen der ausbleibenden Erfolge des AFC Richmond "Wichser" nennen.)

Wie geht es weiter?

Eigentlich sollte - zumindest offiziell - nach dem hochemotionalen Ende der dritten Staffel alles vorbei sein. Ted kehrte in die USA zurück, um in Kansas City mehr Zeit mit seinem Sohn zu verbringen. Doch nun gibt es doch eine weitere Staffel.

Was die erzählt, ist jetzt auf Apple TV zu erfahren. Die zehnteilige vierte Staffel startet mit der ersten Episode am 5. August weltweit auf Apple TV, gefolgt von einer neuen Episode jeden Mittwoch bis zum 7. Oktober.

So viel sei verraten: Ted Lasso wird bei AFC Richmond wieder ein Team trainieren, dieses Mal allerdings die Damenmannschaft. Man darf gespannt sein.