Der Borkenkäferbefall sei auch aufgrund des weniger trockenen Klimas im vergangenen Jahr zurückgegangen. "Das heißt aber nicht, dass es jetzt so weitergeht", sagt Spinner. Nach wie vor gebe es massiven Borkenkäferbefall, beispielsweise in den Wäldern im Schwarzatal. Das bereits erneut zu trockene Frühjahr versetze die Waldbesitzer zusätzlich in Sorge.