Forstwirtschaft: Wälder leiden weiter unter Dürrefolgen

Berlin - Den deutschen Wäldern machen Folgen von Hitze, Trockenheit und Schädlingen weiterhin zu schaffen. Bundesagrarminister Alois Rainer (CSU) sprach bei der Vorstellung neuer Daten von einer Stabilisierung trotz ungünstigerer Wetterbedingungen im vergangenen Jahr. "Der Zustand unseres Waldes hat sich im Vergleich zu 2024 insgesamt nicht weiter verschlechtert." Die Zahl neu abgestorbener Bäume ging laut Ministerium zurück. Der Wald hat sich demnach aber bis heute nicht von den "Dürrejahren" 2018 bis 2020 erholt.