Forstwirtschaft Vor der Weihnachtsbaum-Saison – So werden die Preise

Moisburg/Mudau - Für die anstehende Weihnachtsbaum-Saison sehen die Erzeuger einen leichten Preisanstieg gegenüber dem Vorjahr. Der laufende Meter der bei den Verbrauchern beliebtesten Nordmanntanne liege bei etwa 25 bis 33 Euro, teilte der Verband natürlicher Weihnachtsbaum mit. Im vergangenen Jahr lag die Preisspanne demnach noch bei 23 bis 30 Euro. "Die Preisentwicklung ist vor allem auf gestiegene Produktions-, Personal- und Logistikkosten sowie das rückläufige Angebot zurückzuführen", sagte Geschäftsführerin Saskia Blümel.