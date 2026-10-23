Forstwirtschaft Vor der Weihnachtsbaum-Saison – So werden die Preise

Die Trockenheit habe vor allem bei Neuanpflanzungen für die kommenden Jahre Probleme bereitet, heißt es dazu vom Christbaumverband Baden-Württemberg. "Da haben wir halt viel Schaden gehabt oder zum Teil Totalausfall vom Frühjahr", sagte der Vorsitzende Sebastian Fertig. "Das merkt man dann erst in acht, neun Jahren, wenn dann die Bäume da fehlen." Die Bäume, die sich schon ernten ließen, seien davon nur vereinzelt betroffen gewesen. Nordmanntannen sind laut dem Verband natürlicher Weihnachtsbaum nach acht bis zwölf Jahren verkaufsfertig.