Forstwirtschaft: Projekt soll Waldschäden rascher und exakter aufspüren

Wiesbaden (dpa/lhe) - Waldschäden infolge des Klimawandels nehmen zu: Ein Forschungsteam will Schadflächen rascher und besser mit Satellitenbildern und KI erfassen. Erprobt wird das Verfahren in Hessen, einem der waldreichsten Bundesländer. Später soll es auch bundesweit eingesetzt werden können. Ziel ist es, etwa nach Borkenkäferbefall oder Stürmen Maßnahmen wie Wiederaufforstungen schneller und exakter einleiten zu können. Das teilten der Landesbetrieb HessenForst in Kassel, die Hochschule RheinMain in Wiesbaden und die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt in Göttingen als Projektpartner mit.