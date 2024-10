Forstwirtschaft Mehr klimafester Mischwald in Bayern

Der Anteil der Laubbäume in Bayerns Wäldern habe um drei Prozentpunkte auf 38 Prozent zugenommen. In den jüngeren Waldbeständen liege er inzwischen sogar bei rund 60 Prozent. "Diese Entwicklung zeigt, dass in Bayern der Waldumbau längst auf Hochtouren läuft", sagte die Ministerin. In den vergangenen zehn Jahren "haben Bayerns Waldbesitzer und Förster unter großem finanziellem Aufwand rund 150 000 Hektar klimafeste, zukunftsfähige Mischwälder aufgebaut".