Im Schleusegrunder Gemeinderat ist in seiner jüngsten Sitzung der Forstwirtschaftsplan für das laufende Jahr beschlossen worden.
Forstwirtschaft Holzverkauf: „Die Firmen kaufen mittlerweile alles“
Cornell Hoppe 12.06.2026 - 16:00 Uhr
Die großen Holzeinschläge nach der Borkenkäfer- und Trockenheitskatastrophe sind eigentlich abgeschlossen. In der Gemeinde Schleusegrund wird aber dieses Jahr noch einmal Geld verdient.
Im Schleusegrunder Gemeinderat ist in seiner jüngsten Sitzung der Forstwirtschaftsplan für das laufende Jahr beschlossen worden.