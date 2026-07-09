Sowohl die Stadt Hildburghausen, als auch die Gemeinde Veilsdorf treten der Forstwirtschaftlichen Vereinigung (FWV) Henneberger Land bei. Das haben die jeweiligen Gremien kürzlich beschlossen. Wegen des Endes der Dienstleistungsrahmenverträge zur gebündelten Holzvermarktung durch ThüringenForst müssen die kommunalen Waldbesitzer eigene Vermarktungsstrukturen oder andere Alternativen zur Holzvermarktung entwickeln.