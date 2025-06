Erfurt (dpa/th) - Wechsel an der Spitze von Thüringens Landesforstanstalt: Sie wird von 2026 an erstmals von einer Frau geleitet, wie das Forstministerium in Erfurt mitteilte. Die Aufgabe werde die studierte Forstwirtin Corinna Geißler übernehmen. Sie bilde mit Vorstand Jörn Ripken künftig ein Duo. Nach 13 Jahren an der Spitze von Thüringenforst gehe Volker Gebhardt Ende dieses Jahres in den Ruhestand. Der Vertrag für den Personalwechsel sei unterschrieben worden.