Forstwirtschaft: Edle Hölzer aus Thüringens Wäldern versteigert

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen kamen bei der traditionellen Versteigerung im Winter 1.355 Kubikmeter edle Hölzer unter den Hammer, die vor allem als Furnierholz in der Möbelindustrie eingesetzt werden. Das Angebot bei der sogenannten Wertholzsubmission am Donnerstag lag damit knapp unter dem Vorjahresniveau mit 1.373 Kubikmetern, wie die Landesforstanstalt mitteilt. Insgesamt waren 18 verschiedene Baumarten aus Thüringens Wäldern vertreten. Dabei handelte es sich um etwa 900 Baumstämme. 31 Käufer aus dem In- und Ausland gaben dafür Angebote ab.