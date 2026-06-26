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Forstschädling Eichenprachtkäfer richtet in Thüringen zunehmend Schäden an

Wiederkehrende Dürre und Hitze schwächen Thüringens Eichen. Der Eichenprachtkäfer nutzt das aus – und lässt die Schadholzmengen deutlich steigen. Wie groß ist das Problem?

Forstschädling: Eichenprachtkäfer richtet in Thüringen zunehmend Schäden an
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Die Käferlarven freuen sich über geschwächte Eichen. (Archivbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Erfurt/Heldburg (dpa/th) - In Thüringer Wäldern ist es in den vergangenen Jahren zu einer massenhaften Ausbreitung des schädlichen Zweipunktigen Eichenprachtkäfers gekommen. Der Forstschädling hinterlässt derzeit vor allem in den Eichen- und Eichenmischbeständen in Südthüringen Spuren, wie aus einer Antwort des Umweltministeriums auf eine Anfrage der AfD-Abgeordneten Nadine Hoffmann hervorgeht. Neben dem Forstamt Heldburg ist auch der Norden Thüringens betroffen – allerdings in einem weit geringeren Ausmaß.

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Seit 2018 komme es in Thüringen zu einer anhaltenden Massenvermehrung des Eichenprachtkäfers, hieß es von der Landesforstanstalt. Diese ist vor allem auf den zunehmenden Trockenstress der Eichen infolge wiederkehrender Dürre- und Hitzeperioden sowie die dadurch geschwächte Abwehrkraft der Bestände zurückzuführen und hält sich seit 2024 auf einem stabil hohen Niveau. Warmes Wetter beschleunigt die Entwicklung der Larven.

Steigende Menge an Schadholz

In den ersten vier Monaten dieses Jahres fielen dem Ministerium zufolge bereits mehr als 9.300 Festmeter Schadholz an. Die gesamte Schadholzmenge beläuft sich seit Beginn der massenhaften Ausbreitung des Zweipunktigen Eichenprachtkäfers demnach inzwischen auf rund 51.000 Festmeter im Freistaat. Zum Vergleich: Zwischen 2010 und 2018 wurden jährlich nur rund 250 Festmeter Schadholz verzeichnet.

Größere Schäden verursacht in Thüringer Wäldern bislang nur der Fichtenborkenkäfer. Auf dessen Konto gingen bis Ende April rund 19.000 Festmeter Schadholz. Allerdings hat der Borkenkäferbefall im Freistaat nach den hohen Schadholzmengen der vergangenen Jahre zuletzt abgenommen.

Wie der Käfer die Bäume schädigt

Der wachsende Befall mit Eichenprachtkäfern sei auch in anderen Bundesländern wie Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern zu beobachten, erklärte der Sprecher von Thüringenforst, Horst Sproßmann. In der Regel werden die befallenen Eichen eingeschlagen, um eine weitere Verbreitung des Schädlings einzudämmen. "Es gibt kein zugelassenes Insektizid", so Sproßmann. Die Eiche ist derzeit nach der Buche die zweithäufigste Laubbaumart im Freistaat. Fast acht Prozent aller in Thüringen vorkommenden Bäume sind Eichen.

Die Weibchen der Zweipunkt-Eichenprachtkäfer legen ihre Eier in den Rindenritzen der Eiche. Dort schlüpfen Larven, die sich in den Bast unter der Rinde bohren und ihren Fraß beginnen. Dabei werden die Nährstoffbahnen der Eiche, die von der Wurzel in den Kronenraum reichen, zerstört. Die Eiche stirbt bei starkem Befall deshalb relativ schnell ab. Zu den weiteren Schadinsekten an Eichen zählen unter anderem der Eichenprozessionsspinner, der Schwammspinner und der Grüne Eichenwickler.