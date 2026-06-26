Forstschädling: Eichenprachtkäfer richtet in Thüringen zunehmend Schäden an

Die Weibchen der Zweipunkt-Eichenprachtkäfer legen ihre Eier in den Rindenritzen der Eiche. Dort schlüpfen Larven, die sich in den Bast unter der Rinde bohren und ihren Fraß beginnen. Dabei werden die Nährstoffbahnen der Eiche, die von der Wurzel in den Kronenraum reichen, zerstört. Die Eiche stirbt bei starkem Befall deshalb relativ schnell ab. Zu den weiteren Schadinsekten an Eichen zählen unter anderem der Eichenprozessionsspinner, der Schwammspinner und der Grüne Eichenwickler.