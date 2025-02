Wie steht es um den Ilmenauer Stadtwald und welche Maßnahmen sollen in der kommenden Dekade ergriffen werden? Alle zehn Jahre muss das Forsteinrichtungswerk bezüglich Waldzustand, Waldentwicklung und geplanter Maßnahmen fortgeschrieben werden. Gerne hätte die Stadt damit noch gewartet, da die aktuelle Situation zu unübersichtlich sei. Da das Forsteinrichtungswerk aber gesetzlich vorgeschrieben ist und die Stadt keine Genehmigung für eine Verschiebung bekommen hatte, wurde eine Fortschreibung ausgearbeitet und jüngst dem Ilmenauer Umwelt- und Verkehrsausschuss vorgestellt. Auch im Haupt- und Finanzausschuss an diesem Donnerstag ist das Forsteinrichtungswerk noch einmal Thema. Weil der Stichtag schon der 1. Januar 2024 war, werden sich die vorgestellten Werte in der Zwischenzeit noch etwas verändert haben. Beim im Forsteinrichtungswerk genannten Oberstand handelt es sich um den Altbestand, also jene Bäume, die älter und höher gewachsen sind. Sie bieten dank ihrer Größe dem Unterstand, also der nachkommenden Generation, Schutz.