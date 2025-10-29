Forstamt Oberhof: Lichter Moorwald statt dichter Fichten

Am Schmücker Graben unterhalb des Schneekopfes beginnen in diesen Tagen umfassende Fällarbeiten. „Das Forstamt Oberhof entnimmt bis zu einem Drittel der Fichten mit Hilfe bodenschonender Holzerntetechnik“, teilt Sonja Gockel vom Oberhofer Forstamt mit. Der Eingriff habe einen besonderen Hintergrund: Die Maßnahme dienet der Vorbereitung einer geplanten Moorrenaturierung der Naturstiftung David im Rahmen des Naturschutzgroßprojekts „Bäche, Moore und Bergwiesen im Thüringer Wald“. Die Fällarbeiten erfolgen auf Initiative und Kosten von Thüringenforst und gehen dem offiziellen Start der Umsetzungsphase des Naturschutzgroßprojekts voraus.