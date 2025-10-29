 
Eines der größten Moore im Thüringer Wald soll bald seine Arbeit wieder aufnehmen können. Zuerst gibt es am Schmücker Graben aber Einschränkungen für Wanderer.

Forstamt Oberhof: Lichter Moorwald statt dichter Fichten
Mit der Idylle ist es am Schmücker Graben erst einmal vorbei. Hier soll in den kommenden Wochen und Monaten das Moor renaturiert werden. Foto: Thüringenforst

Am Schmücker Graben unterhalb des Schneekopfes beginnen in diesen Tagen umfassende Fällarbeiten. „Das Forstamt Oberhof entnimmt bis zu einem Drittel der Fichten mit Hilfe bodenschonender Holzerntetechnik“, teilt Sonja Gockel vom Oberhofer Forstamt mit. Der Eingriff habe einen besonderen Hintergrund: Die Maßnahme dienet der Vorbereitung einer geplanten Moorrenaturierung der Naturstiftung David im Rahmen des Naturschutzgroßprojekts „Bäche, Moore und Bergwiesen im Thüringer Wald“. Die Fällarbeiten erfolgen auf Initiative und Kosten von Thüringenforst und gehen dem offiziellen Start der Umsetzungsphase des Naturschutzgroßprojekts voraus.

Waser und Kohlenstoff speichern

„In den kommenden Jahren will die Naturstiftung David an die begonnenen Arbeiten anknüpfen und das Moor, das zu den größten im Thüringer Wald zählt, Schritt für Schritt wiederherstellen. Durch Verschluss alter Entwässerungsanlagen und die Auflichtung des Waldes soll wieder ein intaktes Moor mit naturnahem Moorwald entstehen. Dieses bietet spezialisierten Tier- und Pflanzenarten neuen Lebensraum, speichert Wasser und Kohlenstoff, senkt die Waldbrandgefahr und hilft, bei Starkregen den Abfluss ins Tal zu verringern“, erläutert die Fachfrau aus dem Forstamt.

Diese Hinweise sollten Wanderer ernst nehmen. Foto: Thüringenforst

Die besondere Herausforderung des Vorhabens bestehe darin, dass die Holzernte bodenschonend mit Seilkrantechnik erfolge, um die empfindlichen Moorböden zu schützen. Schon im Rahmen des Modellprojektes „Waldumbau in den mittleren, Hoch- und Kammlagen des Thüringer Waldes“ habe für das Forstamt Oberhof der Schutz und die Entwicklung des Moores durch eine gezielte Waldpflege und -entwicklung im Fokus gestanden, heißt es. Das gemeinsame Vorhaben mit der Naturstiftung David sei darüber hinaus eine wesentlich umfassendere und zielführende Maßnahme.

Sperrung von Wanderwegen

„Die Entwicklung dieser Moorfläche liegt mir schon lange am Herzen“, betont der zuständige Revierförster Ronny Eckhardt. Durch die Holzernte kommt es zeitweise zur Sperrung des Hauptwanderweges von der oberen Wegekreuzung im Schmücker Graben bis zum Adler. Eine Umgehung empfiehlt er direkt über den Schneekopf. Das Forstamt gibt weitere Hinweise über das Wanderportal Outdooractive.

Moor besser versorgen

Wir sind sehr froh, dass uns Thüringenforst bei der Moorrenaturierung unterstützt und bereits jetzt mit dem Auflichten des Fichtenbestandes beginnt. So können wir ab dem kommenden Jahr mit weiteren Maßnahmen anschließen, um das Moor wieder besser mit Wasser zu versorgen“, erklärt Martin Schmidt, Projektleiter bei der Naturstiftung David. „Die Moore im Thüringer Wald sind zwar klein, aber in ihrer Vielzahl von großer Bedeutung für die Artenvielfalt, den Wasserhaushalt und damit auch für die Klimaanpassungsfähigkeit der Region.“

Bereits in den 1920er-Jahren wurde am Schmücker Graben eine Brunnenanlage zur Wasserversorgung Oberhofs errichtet. Seitdem wird das Moor in etwa drei Metern Tiefe entwässert, wobei die Anlage selbst längst nicht mehr benötigt wird. Zusätzlich entstanden in den 1930er-Jahren zahlreiche Entwässerungsgräben, um die Flächen forstwirtschaftlich nutzbar zu machen. In den 1950er-Jahren wurde schließlich großflächig aufgeforstet. Seither steht ein dichter Fichtenbestand auf dem Moorkörper, der dem Moor zusätzlich Wasser entzieht.