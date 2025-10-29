Forstamt Oberhof: Lichter Moorwald statt dichter Fichten

Moor besser versorgen

Wir sind sehr froh, dass uns Thüringenforst bei der Moorrenaturierung unterstützt und bereits jetzt mit dem Auflichten des Fichtenbestandes beginnt. So können wir ab dem kommenden Jahr mit weiteren Maßnahmen anschließen, um das Moor wieder besser mit Wasser zu versorgen“, erklärt Martin Schmidt, Projektleiter bei der Naturstiftung David. „Die Moore im Thüringer Wald sind zwar klein, aber in ihrer Vielzahl von großer Bedeutung für die Artenvielfalt, den Wasserhaushalt und damit auch für die Klimaanpassungsfähigkeit der Region.“