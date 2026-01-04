Dem Wald geht es so schlecht wie nie. Was im Volksmund liebevoll als „grüne Lunge“ bezeichnet wird, trägt heute deutliche Zeichen der Erschöpfung. Zunächst lichteten sich die Baumkronen, einzelne Bäume wirkten krank, dann erfasste das Sterben kleinere Gruppen, später ganze Bestände. Inzwischen sind mancherorts vollständige Waldstriche verschwunden. Der aktuelle Waldzustandsbericht zeichnet ein ernüchterndes Bild: Nur noch jeder fünfte Baum in Deutschland gilt als gesund. Landstriche, die einst dicht bewaldet waren, gleichen heute kargen Mondlandschaften.