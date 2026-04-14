Forstamt Heldburg Was ist mit den Eichen los?

Moderat und effektiv eingreifen, so hieß die Devise bisher. Um die Bestände durch ein verändertes Waldklima nicht zusätzlich zu schwächen. Straff habe man schließlich im Revier Straufhain saniert. Doch es werde immer schwieriger, das anfallende Schadholz an den Mann zu bringen. Die Kunst sei, einen Sanierungseffekt zu erzielen, das Holz aber noch vermarkten zu können.

Ein Käferbohrloch wird zum Spechtloch. Foto: Katja Kempter

„Wir sind gerade gemeinsam mit unserer Zentrale in Erfurt und dem Forstlichen Forschungs- und Kompetenzzentrum Gotha dabei, konsequente Sanierungskonzepte zu erarbeiten, weil wir ein Überschwappen in gute Eichenbestände möglichst verhindern wollen“, sagt der Forstmann. Alle Facetten des Problems sollen dabei beleuchtet werden – von Waldschutz, Waldbau, bis zu Holzvermarktung und Logistik. Die zweijährige Entwicklungszeit der Schadkäfer gibt den Förstern etwas mehr Zeit, als sie ihnen der Borkenkäfer gelassen hatte.

Lars Wollschläger weiß, dass er mit dem Problem in seinem Forstamt nicht allein dasteht. Auf der Fränkischen Platte wütet der Zweipunktige Eichenprachtkäfer genau wie um Würzburg, auf der Tauberplatte oder im Schönbuch zwischen Ost-Schwarzwald und der Schwäbischen Alb. „Da ist etwas unter dem Radar groß geworden. Dass der Eichenprachtkäfer stehende, gute Eichen befällt, das ist neu.“

Befallenes Holz muss aus dem Wald

Förster müssen nun abschätzen, wo sich eine Sanierung lohnt. Und dort muss es zügig gehen. Nicht nur mit der Holzernte. Das Holz muss auch umgehend aus dem Wald geholt werden. „In 500 bis 1000 Meter Entfernung zu den nächsten stehenden Eichen sollte es gelagert werden.“ Wollschläger schüttelt den Kopf. „Im Heldburger Unterland ist das wohl unmöglich!“

Die Wald-Transformation ist längst da. Doch die Förster behalten sich ihren Optimismus. Sie wissen: Ein Weiter-So gibt es nicht. „All unsere Erfahrungen basieren auf der Vergangenheit. Doch nun stehen wir am Beginn einer Zukunft, die anders wird.“

Wie wohl der Wald der Zukunft aussieht? Gemischt, soviel ist klar. Doch welche Mischung das sein kann, welche Baumarten tatsächlich künftig den großen Temperaturschwankungen, den Extremen standhalten, das wissen selbst Forstleute nicht hundertprozentig. Doch sie experimentieren weiter.