Das Forstamt Erfurt-Willrode, zu dem auch die Reviere des nördlichen Ilm-Kreises gehören, wird seit Monatsbeginn von Sascha Schlehahn geleitet. Er stammt aus Grimma in Sachsen und hat nach seinem Studium der Forstwissenschaften an der Technische Universität Dresden von 2001 bis 2006 das forstliche Referendariat in Thüringen absolviert, heißt es in einer Pressemitteilung der Landesforstanstalt. Anschließend war er im damaligen Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz als Referent für Forstpolitik, Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung tätig.