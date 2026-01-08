Forst: Vergrämung von Wölfen in Südthüringen vorerst beendet

Erfurt (dpa/th) - Der Versuch, Wölfe eines Rudels in der Region um Neustadt am Rennsteig, zu vergrämen, wird vorerst auf Eis gelegt. Die dafür nötige Ausnahmegenehmigung sei nicht verlängert worden und damit zum 31. Dezember ausgelaufen, sagte eine Sprecherin des Forstministeriums der Deutschen Presse-Agentur. "Eine Verlängerung der Ausnahmegenehmigung wurde bisher nicht beantragt, da aktuell kein Anlass mehr für Vergrämungsmaßnahmen gegeben ist." Sollte es nötig sein, könne eine neue Ausnahmegenehmigung beim dafür zuständigen Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz beantragt werden.