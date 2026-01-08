Forst: Vergrämung von Wölfen in Südthüringen vorerst beendet

Vorerst keine weiteren Versuche geplant

Thüringens Forst- und Umweltminister Tilo Kummer (BSW) bewertete den Versuch dennoch positiv. "Die Vergrämungsmaßnahme war ein notwendiger Schritt, um Konflikte zwischen Menschen und Wölfen zu vermeiden und die Sicherheit in den betroffenen Gebieten zu gewährleisten", sagte er. Dass dabei keine Gummikugeln auf die Tiere geschossen worden seien, zeige, dass die Situation in der Region nie eskaliert sei. "Sollte das Rudel wieder auffällig werden, haben wir nun ein Reaktionsmittel, das schnell eingesetzt werden kann, bis möglicherweise Änderungen im Bundesjagdgesetz bestehen." Vergrämungsversuche gegenüber anderen Wolfsrudeln in Thüringen sind nach Angaben des Forstministeriums derzeit nicht geplant.