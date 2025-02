Im Gemeinderat Auengrund ist am Donnerstag über die Forstwirtschaftspläne für den Kommunalwald abgestimmt worden. Auch in diesem Jahr wird man im Forst weiter fast ausschließlich mit dem Einschlag von Schadholz zu tun haben, informierte Revierförster Florian Papp. Dabei kann die Gemeinde in diesem Jahr noch einmal mit einigen Einnahmen aus dem Holzverkauf rechnen. Es ist aber absehbar, dass das nicht mehr lange der Fall sein dürfte, warnte Florian Papp.