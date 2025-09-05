Forschungszentrum Jülich Merz nimmt schnellsten Computer Europas in Betrieb

"Wir müssen in Künstlicher Intelligenz aufholen", sagte Lambrecht bei der Einweihungsfeier. Das Horrorszenario, dass die KI irgendwann selbst das Kommando über die Menschheit übernehmen könnte, hält sie derzeit nicht für realistisch. "Große KI-Modelle versagen bei logischem Denken", sagte Lambrecht der dpa. "Das ist eine ganz andere Art und Weise, mit Daten umzugehen als unser menschliches Gehirn, in dem es ja unglaublich viele komplexe Verbindungen gibt. Wenn Sie mich persönlich fragen, dann sehe ich es da erst mal mittelfristig nicht, dass diese Maschinen ein Bewusstsein entwickeln werden."