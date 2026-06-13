Görlitz (dpa/sn) - "Keine Sekunde" hat Pavlo Plotko gezögert, als es darum ging, seinen Lebensmittelpunkt nach Görlitz zu verlagern. Der 29-Jährige, geboren im ostukrainischen Charkiw, arbeitet am Deutschen Zentrum für Astrophysik (DZA), das derzeit in Interimsräumen im historischen Postamtsgebäude der Görlitzer Altstadt untergebracht ist. "Ich habe nicht drei Monate Probewohnen gebraucht", sagt er lachend. "So eine Chance, ein großes Forschungsinstitut von Null an mit aufzubauen, bekommt man vielleicht einmal im Leben."