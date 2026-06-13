In der Neißestadt fühle sie sich sicher und wohl, habe Bekannte und Freunde gefunden. "Meine Nachbarn über mir kommen aus Mexiko", erzählt sie. "Auf einer Gartenparty hier in der Stadt standen Leute aus der Dominikanischen Republik, aus Kuba und Mexiko zusammen. Viele leben seit 20 Jahren hier." Dass Stadt und Landkreis auch Hochburgen der in Sachsen als rechtsextrem eingestuften AfD sind, das sei für sie im Alltag kaum spürbar, sagt sie. "Ich weiß aber, dass es auch andere Erfahrungen gibt – etwa für Menschen, die sichtbar einer Minderheit angehören."