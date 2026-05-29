Aufgeschlossen wird vom 2. bis zum 7. Juni das Café Harlekin in Schmiedefeld für einen Dialog mit aufgeschlossenen Bürgern. Studierende der Bauhaus Universität Weimar verwandeln während dieser Tage das leerstehende Café in einen offenen Begegnungsort, in dem die nicht nur für Schmiedefeld relevante Frage im Mittelpunkt steht, wie nicht mehr genutzte Räume mit und für die Menschen vor Ort wieder geöffnet und belebt werden können. Gemeinsam darüber zu diskutieren, Ideen und Vorschläge dafür vorzustellen, über Hürden zu sprechen, dazu laden die Studentinnen und Studentinnen ein, die mit Studierenden weiterer Hochschulen und Fachrichtungen Teil des bundesweiten Netzwerkes „Urbane Liga“ sind.