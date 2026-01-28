Forschungsinstitut DIW erwartet Wende am Bau – Hoffnung für Wohnungssuchende

Risiko steigender Preise

Jedoch sieht das DIW das Risiko, dass die staatlichen Fördermilliarden zu "unangemessenen Preisanstiegen" am Bau führen. "Sollten durch die vielen Investitionen die sehr spezialisierten Baufirmen an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen, könnte dies den Preisauftrieb erneut befeuern – und die Dynamik bremsen", sagt Studienautor Martin Gornig. Damit die öffentlichen Investitionen nicht mit steigenden Preisen verpufften, müsse die zuletzt gesunkene Produktivität in der Bauwirtschaft dringend steigen, etwa über Initiativen von Politik und Unternehmen. Er plädiert für eine Taskforce zur Koordination der öffentlichen Investitionen.