Forschungsfeindlichkeit USA-Forschung unter Druck - Eine Chance für Deutschland?

MPG will Optionen in Deutschland ermöglichen

Die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) zum Beispiel will das sogenannte Transatlantik-Programm mit zusätzlichen privaten Mitteln ausgestattet. Dadurch solle Wissenschaftlern, die ihre Forschung in den USA nicht weiterführen können, Optionen in Deutschland eröffnet werden. Die USA seien bisher der wichtigste Motor für die Wissenschaft und das wichtigste Partnerland der MPG - jede vierte Publikation in der MPG entstehe in Zusammenarbeit mit Forschenden in den USA.