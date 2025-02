ÖPNV betrifft alle Generationen

Am Beispiel der Region Hof sehen man, wie wichtig der ÖPNV ist: Es gebe jede Menge mittelständische Unternehmen mit attraktiven Jobs, die Immobilienpreise seien viel niedriger als in Ballungsräumen, es gebe Freizeitangebote aller Art. "Da gibt es vieles, was eine Region attraktiv macht. Was fehlt, ist leider der ÖPNV", sagte Göbel. ÖPNV betreffe alle Generationen auf dem Land - junge Menschen etwa, die ins Kino wollen bis hin zu älteren Menschen, die dann vielleicht aufs Auto verzichten könnten, wenn sie öffentlich unterwegs sein könnten.