Anlässlich des internationalen Tags der Tierversuche am 24. April fordert der Verein Ärzte gegen Tierversuche die vollständige Abschaffung der Praxis und organisiert nach eigenen Angaben in 16 Städten bundesweit Aktionen, die zum größten Teil am Samstag, dem 26. April, stattfinden sollen. Beispielsweise bei der Entwicklung neuer Medikamente ist die Prüfung an Tieren vor dem Einsatz am Menschen allerdings nach wie vor gesetzlich vorgeschrieben. So wurden etwa die Sicherheit und Wirksamkeit der ersten mRNA-Impfstoffe in Europa gegen das Coronavirus an Tieren überprüft.