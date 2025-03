Erfurt (dpa/th) - Thüringen investiert in Forschungs- und Entwicklungsprojekte, um von ausländischen Technologie- oder Materialzulieferungen unabhängiger zu werden. Zwölf Unternehmensverbünde erhalten insgesamt 12,9 Millionen Euro für die gemeinsame Entwicklung neuer Produkte und Verfahren in kritischen Technologiebereichen, wie das Wirtschaftsministerium in Erfurt mitteilte.