Im zweiten Schritt sei es wichtig, ein soziales Kapital mitzubringen: "also dass man sozusagen diese Szene kennt, dass man diese Musik kennt, dass man bestimmte Codes kennt, wie man sich verhält". Auch dazu würden Fragen gestellt. Oft sei die Frage, welcher DJ an dem Abend spiele, manchmal würde aber auch danach gefragt, was man vorher gemacht habe oder noch so vor habe. "Es geht darum, seine Zugehörigkeit zu beweisen." Dabei komme es weniger darauf an, die Fragen richtig zu beantworten, sondern viel mehr darum zu gucken, wie die Person reagiert.