Eine Veranstaltung zum Abschluss des Forschungsprojekts "Gesundheitliche Langzeitfolgen von SED-Unrecht" am Mittwoch richte sich deshalb an Personen aus Medizin, Therapie, Politik aber auch an Menschen in der öffentlichen Verwaltung und Betroffenenarbeit. Es gebe nach wie vor ein "Wissensdefizit", so der Politikwissenschaftler, "dass man mit in dieser Hinsicht traumatisierten Menschen zusammenarbeitet und dass diese Problemlagen keine persönlichen sind, sondern eigentlich aufgrund ihrer Biografie entstanden sind".