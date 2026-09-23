Forschung: Lausitz setzt Zeichen für das Einstein-Teleskop

Bautzen (dpa/sn) - Signal aus der Lausitz für das europäische Forschungsvorhaben Einstein-Teleskop: Die 57 Städte und Gemeinden des Landkreises Bautzen unterstützen das Projekt, wie die TU Dresden mitteilt. Der Landkreis stehe geschlossen hinter der Bewerbung, hieß es. Die gesammelten Unterstützungsschreiben seien an das Projektteam "Einstein Telescope Lausitz" der TU übergeben worden. Der Landkreis Bautzen wäre der zentrale Standort für das Forschungsprojekt, falls die Lausitz den Zuschlag erhalten sollte.