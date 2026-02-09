Forschung: Hier steht Jena auf dem Weg zur Exzellenzuniversität

Noch in diesem Jahr will die Uni laut Ministerium einen rund 56 Millionen Euro teuren Forschungsneubau für das Exzellenzcluster "Balance of the Microverse" in Betrieb nehmen, in dem zu Mikroorganismen geforscht wird. Außerdem soll ein Gebäude der Uni für knapp 25 Millionen Euro zum Zentrum für das andere Cluster mit dem Namen "Imaginamics" umgebaut werden, bei dem es um die Erforschung sozialer Vorstellungen geht. Hier wurde im Dezember ein Förderantrag gestellt. Sollte der durchgehen, teilen sich Bund und Land die Kosten.