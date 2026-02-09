Forschung: Hier steht Jena auf dem Weg zur Exzellenzuniversität

Jena (dpa/th) - Die Universität Jena macht sich weiter Hoffnungen auf eine Spitzenposition in der deutschen Unilandschaft. Seit Anfang des Jahres werden zwei Forschungsverbünde als sogenannte Exzellenzcluster gefördert, wie das Wissenschaftsministerium mitteilte. Das gilt als eine Vorbedingung für die Förderung als Exzellenzuniversität. Im Sommer wird ein internationales Expertenteam in Jena erwartet - und im Oktober gibt es eine Entscheidung. Sollte es klappen, winken neben Renommee auch zusätzliche Gelder.