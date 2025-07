Forschung: Finanzierung für Zugspitze-Teleskop ist noch offen

München (dpa/lby) - Auf der Zugspitze soll ein neues Teleskop installiert werden - nur wer es bezahlt, ist bislang offen. "Spitzenforschung braucht Spitzentechnik. Wir wollen die Umweltforschungsstation Schneefernerhaus (UFS) fit für die Herausforderungen der Zukunft machen. Mit dem neuen hochmodernen Radioteleskop auf der Zugspitze soll Bayerns Spitzenplatz in der Forschung weiter ausgebaut werden", sagte Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) in München. Wann das neue Wetterstein-Millimeter-Teleskop für den Blick in die Sterne kommt, ist aber noch offen.