Forschung: Bayern richtet Zentrum für Infektionsschutz ein

München (dpa/lby) - Im Kampf gegen Infektionskrankheiten richtet Bayern ein neues Zentrum für präventive Infektionsmedizin (BZI) ein. Die Expertise aller Medizin-Universitäten und Unikliniken im Freistaat soll dort verzahnt und gebündelt werden, wie Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) mitteilte. "Der Fokus des BZI liegt auf Forschung und Diagnostik, aber auch auf wissenschaftlich fundierter Beratung für Politik und Bevölkerung", erklärte er. "Unser Ziel: Nicht nur bestmöglich gewappnet zu sein – sondern die nächste Pandemie zu verhindern."