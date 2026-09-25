Wenn Mathias Pletz über Phagen redet, klingt es ein bisschen, als würde er schwärmen. Was im ersten Moment irritieren mag, denn die allermeisten Menschen dürften von Phagen noch nie etwas gehört haben. Zwar wissen die meisten zumindest ungefähr, was Viren und Bakterien sind. Und auch, dass sich Bakterien mit Antibiotika behandeln lassen, wenngleich es dabei inzwischen immer öfter Schwierigkeiten gibt.