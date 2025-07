Forschern gelingt erstmals Beobachtung des Beginns eines neuen Sonnensystems

Frisch auskondensierte Silikat-Kristalle

In der Umgebung des Protosterns HOPS-315 existieren ausreichend heiße Gase, darunter auch gasförmiges Siliziummonoxid (SiO) sowie erste kristalline Silikate. „Dieser Prozess wurde noch nie zuvor in einer protoplanetaren Scheibe – oder irgendwo sonst außerhalb unseres Sonnensystems – beobachtet“, erklärt Edwin Bergin von der University of Michigan.

„Zum ersten Mal haben wir damit den frühesten Zeitpunkt bestimmt, zu dem die Planetenentstehung um einen anderen Stern als unsere Sonne beginnt“, ergänzt McClure.

Die Silikat-Kristalle des neuen Sterns stammen aus einer Zone, die rund doppelt so weit vom Stern entfernt wie die Erde von der Sonne. „Wir finden die Mineralien in diesem extrasolaren System tatsächlich an derselben Stelle, an der wir sie auch in Asteroiden im Sonnensystem gefunden haben“, erläutert McClures Kollege Logan Francis. Das könnte erklären, warum auch einige Asteroiden aus unserem System Einschlüsse solcher frühen Minerale in sich tragen.

Wie ein Zwilling unseres Sonnensystems

„Wir sehen hier ein System, das so aussieht wie unser Sonnensystem in seinen ersten Anfängen“, resümiert Koautorin Autorin Merel van ‚t Hoff von der Purdue University. Die neue Erkenntnisse zum Protostern HOPS-315 und seiner protoplanetaren Scheibe liefern damit auch wertvolle Einblicke in die Geschichte unseres eigenen Planetensystems. „An ihm können wir einige der Prozesse untersuchen, die es auch in unserem Sonnensystem gab.“