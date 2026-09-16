Bevor Johann Wolfgang Goethe vom 3. bis 10. Mai 1776 erstmals in Amtsgeschäften nach Ilmenau reiste, führte ihn eine Reise am 14. Mai 1775 gemeinsam mit den Grafen Christian und Leopold zu Stolberg in die Schweiz. Am St. Gotthard erlebte er erstmals die Hochgebirgswelt der Alpen und blickte hinab in Richtung seines Sehnsuchtsortes Italien. Zwei weitere Schweiz-Reisen sollten folgen, darunter eine nicht ungefährliche Winterreise 1779/80 mit Herzog Carl August.