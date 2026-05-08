Seine Naturdokus setzten völlig neue Standards

Seine Fernsehkarriere begann Attenborough bereits in den frühen 50er-Jahren. Doch der Durchbruch als Naturfilmer kam erst Ende der 70er mit der äußerst erfolgreichen Serie "Life on Earth", die für das Genre völlig neue Standards setzte - sowohl was die Qualität der Recherche als auch die der Aufnahmen betraf.

"Wir sind von der Natur abhängig für jeden Bissen Nahrung, den wir zu uns nehmen, und für jeden Atemzug" - beschrieb Attenborough einmal das Verhältnis des Menschen zur Umwelt. Und das versuchte er seinen Zuschauern mit jedem Film nahezubringen.

Dafür entwickelten er und die Naturkunde-Redaktion der BBC, mit der er häufig zusammenarbeitete, modernste Kameratechniken weiter, drehten dreidimensional und mit Drohnen. Die Sendereihe "Planet Earth II", eine Koproduktion zwischen BBC und ZDF, wurde ultra-hochauflösend mit sogenannten 4K- und Hochgeschwindigkeitskameras gedreht, wie sie sonst nur für internationale Kinofilme üblich waren.

BBC feiert Urgestein mit Sendungen

Doch ganz makellos blieb seine Bilanz nicht: Die britische Boulevardzeitung Mirror deckte 2011 auf, dass die bewegende Szene zwischen einer Eisbärin und ihren neugeborenen Jungen in der Serie "Eisige Welten" über die Polarregionen in einem Zoo inszeniert worden war.

Der Filmemacher verteidigte die Entscheidung, die Zuschauer darüber im Unklaren zu lassen: "Es zerstört die Freude der Zuschauer und die Atmosphäre, die Sie herzustellen versuchen." Seiner Popularität schadete das nicht und die BBC informierte von da an mit einem Blick hinter die Kulissen, wie Naturfilme gedreht werden.

Doch inzwischen ist auch das längst wieder vergessen. Die BBC feiert ihr Urgestein Attenborough mit einer ganzen Reihe von neuen und alten Sendungen. Unter anderem erkundet er in der Reihe "Secret Garden" die Tierwelt, die sich in britischen Gärten tummelt. Mit der Sendung "David Attenborough's 100 Years on Planet Earth", die in der Royal Albert Hall in London aufgezeichnet wurde, kann die Nation ihren liebsten Naturforscher so feiern, wie sie ihn am besten kennt: Bequem vom Sofa aus auf dem TV-Bildschirm.