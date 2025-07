Forscher entdecken Grab des ersten Maya-Königs von Caracol

Das Grab von Te K’ab Chaak

Jetzt haben Archäologen das Grab des ersten Maya-Königs von Caracol entdeckt. Te K’ab Chaak bestieg im Jahr 331 n. Chr. den Thron und wurde zum Begründer einer mehr als 460 Jahre lang regierenden Dynastie. Sein Grab hat das Forscherteam um Arlen und Diane Chase von der University of Houston in den USA an der Basis eines königlichen Schreins auf der nordöstlichen Akropolis von Caracol aufgefunden.