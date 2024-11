Formel 1 Vorteil Verstappen: In Las-Vegas-Quali schneller als Norris

"Wenn man sich das ganze Wochenende anschaut, ist es ok. Ich glaube, das war das Maximale", sagte Verstappen. Noch in den Trainings tags zuvor hatte er zwei Sekunden Rückstand auf die Spitze, erst im letzten Test ging es langsam bergauf. Norris sah in allen Einheiten weniger gestresst aus, wirkte aber alles andere als zufrieden mit seiner Ausgangsposition: "Wir hatten das ganze Wochenende zu kämpfen. Wir sind schnell an unser Limit gekommen. Es war kein großartiger Tag für uns."